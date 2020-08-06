القاهرة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أمس مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على تضامن مصر حكومة وشعبًا مع الأشقاء في لبنان والاستعداد لتسخير كافة الإمكانيات لمساعدة ودعم لبنان في محنته.وأشارت إلى أن مصر أرسلت أمس خطابًا إلى دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والراعي لمفاوضات سد النهضة، تضمن تأكيد رفض مصر الملء الأحادي لسد النهضة الذي قامت به أثيوبيا في 22 يوليو الماضي، ورفض المقترح الأثيوبي المقدم لمصر والسودان في 4 أغسطس لعدم تضمنه أي اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.ونوهت إلى أن وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، أكدت خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة احتواء إجراءات التصعيد في منطقة شرق المتوسط والتزام جميع الأطراف باحترام قواعد القانون الدولي.واهتمت الصحف بمتابعة تداعيات الانفجار الدامي الذي شهدته بيروت أمس الأول، وتعهد الرئيس اللبناني ميشال عون بإنزال أشد العقوبات على المسؤولين عن الانفجار، منوهة إلى أن الحكومة اللبنانية طلبت فرض الإقامة الجبرية على جميع المعنيين بملف تخزين مادة نيترات الامونيوم في ميناء بيروت والتي سببت هذا الانفجار.ولفتت إلى أن مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة طارئة الاثنين المقبل لبحث تداعيات انفجار بيروت بناء على طلب المجموعة العربية، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيزور لبنان اليوم، لتقديم الدعم في مواجهة الكارثة.وتحدثت صحف مصر عن تنديد الولايات المتحدة الأمريكية بجميع أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعاقدين العسكريين الأجانب، وتأكيدها أن الليبيين أنفسهم هم من يجب أن يعيدوا بناء بلدهم الموحد.// انتهى //10:51ت م0031