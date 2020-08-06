تونس 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بنبأ إقلاع طائرتين عسكريتين تونسيتين محملتين بمساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف المصابين إثر الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت وخلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.وأشارت إلى المشاورات المارثونية التي يعقدها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مع مختلف الأطراف السياسية من آجل تكوين حكومة تحاكي متطلبات الشعب التونسي.وعرجت صحف الخميس على إعلان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 135 وفاة، وعدد المصابين إلى نحو 5 آلاف مصابًا، وتأكيده أن العشرات مازالوا في عداد المفقودين.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينيا من الضفة، وهدم ثلاثة منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان.ونقلت إعلان كل من مصر والسودان تعليق مشاركتهما في الجولة الحالية لمفاوضات سد النهضة من أجل إجراء مشاورات داخلية حول طرح الذي تقدم به الوفد الأثيوبي.وتناولت صحف تونس تسجيل وزارة الصحة في البرازيل 57152 إصابة، و1437 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.// انتهى //10:59ت م0032