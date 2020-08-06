بغداد 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتضامن العراق مع لبنان في مواجهة الفاجعة التي حلت بلبنان جراء التفجير الذي شهده مرفأ بيروت وما خلفه من ضحايا ومصابين، إضافة إلى الخسائر المادية الفادحة التي تقدر بمليارات الدولارات.وابرزت قرار الحكومة العراقية إرسال طائرة محمّلة بالمساعدات الطبية العاجلة إلى لبنان بصحبة فريق طبي عراقي.واهتمت صحف بغداد مجددًا بقرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من يونيو العام المقبل، مبرزة ترحيب رئيس الجمهورية برهم صالح بهذا القرار ووصفه إياه بأنه ياتي تنفيذا للبرنامج الحكومي واستحقاقًا وطنيًا أفرزه الحراك الشعبي, ومتطلبات الإصلاح السياسي المنشود.وأشارت إلى الدعوات الموجهة لمجلس النواب لاستكمال تشريع قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، وكذلك إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا،وتطرقت الصحف إلى احتمال تقديم الحكومة مقترحًا لحل البرلمان، وتحديد موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخه لإجراء الانتخابات وفق ما نصّ عليه الدستور.وفي هذا السياق أبرزت إعلان مفوضية الانتخابات عن خطة لتحديث سجلات الناخبين وفتح المراكز الانتخابية تمهيدًا لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حددته الحكومة.وتطرقت صحف العراق إلى لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس، مجموعة من الشباب المتظاهرين خرّيجي الكليات والمعاهد في أماكن تظاهرهم واعتصامهم، للاستماع لمطالبهم والعمل على تلبيتها.// انتهى //11:27ت م0036