الرباط 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم تغطية أخبار حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بالمغرب، والتي ما فتئت تسجل ارتفاعا متواصلا، مبرزة أن الأرقام بلغت أمس 1283 إصابة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة و18 حالة وفاة.وتصدرت اهتماماتها على تداعيات الانفجار الدامي الذي شهدته بيروت أول أمس، الذي خلف أكثر من مئة قتيل وأزيد من أربعة آلاف مصاب.ونقلت صحف الرباط تعزية ومواساة العاهل المغربي الملك محمد السادس للرئيس اللبناني وللشعب اللبناني وتضامنه مع لبنان في هذه الظروف العصيبة.وأبرزت مناشدة الجامعة العربية للعالم لمساندة لبنان في نكبته، لافتة إلى أن كارثة الانفجار محنة جديدة تنضاف إلى محن اللبنانيين مع نكبتهم الاقتصادية.وتناقلت إعلان كل من مصر والسودان تعليق مشاركتهما في الجولة الحالية لمفاوضات سد النهضة من أجل إجراء مشاورات داخلية حول الطرح الذي تقدم به الوفد الأثيوبي.وتحدثت صحف المغرب عن التنافس المحتدم بين عدد من الدول الكبرى لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن روسيا دخلت المعركة بقوة وأعلنت منافستها لألمانيا والولايات المتحدة والصين لإنتاج مئات الآلاف من جرعات اللقاح ضد الوباء.// انتهى //12:22ت م0045