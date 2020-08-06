إسلام آباد 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تخفيف إجراءات الإغلاق الذكي في إقليم البنجاب الباكستاني مع تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.واهتمت بتطورات الوضع في لبنان بعد التفجير الكارثي الذي دمر المرفأ الرئيسي للعاصمة بيروت.وتطرقت الصحف الباكستانية إلى إصابة ثلاثة وثلاثين شخصًا جراء هجوم نفذه مجهولون على مسيرة سياسية في مدينة كراتشي.وسلطت الضوء على عزم باكستان والصين المضي قدمًا نحو تنفيذ المشاريع الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي المشترك، والعمل من أجل إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي.وتناقلت إحباط قوات الأمن الأفغانية هجمات لطالبان استهدفت منطقتي دولت آباد وجارزيوان في إقليم فارياب شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة 11 مسلحًا على الأقل.وتابعت صحف باكستان الجهود الجارية لدعم عملية السلام الأفغانية، والاتصالات المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في هذا الصدد.// انتهى //12:25ت م0047