بيروت 16 ذو الحجة1441هـ الموافق 06 أغسطس 2020م واسوصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكان في استقباله رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين.ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي سلسلة لقاءات مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وعدد من الشخصيات اللبنانية للبحث في سبل تقديم المساعدة للبنان بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.// انتهى //12:56ت م0051