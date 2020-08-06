الدمام 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واستناقش غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال الأحد المقبل، ضمن ورش سلسلة ريادة الأعمال، موضوع "نموذج العمل التجاري" والذي يتناول "عن بعد" محاور ماهية العمل التجاري، ولماذا مخطط نموذج العمل مهم، وبناء عناصر نموذج العمل التسعة، وماذا بعد نموذج العمل.كما تناقش السلسلة في الـ 23 أغسطس الحالي موضوع "تحويل النموذج إلى خطة عمل" من خلال محاور الفرق بين نموذج العمل دراسة الجدوى وخطى العمل، مع نبذة هامة عن نموذج العمل وأشكاله.// انتهى//13:15ت م0055