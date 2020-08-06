نجران 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسهطلت مساء أمس أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وخباش، و بدرالجنوب،ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، والخانق، والضيقة ، وهدادة، والساري، والمنتشر ، والخرعاء ، ومنتزهات الثويلة والعشة والأجزاء المجاورة لها.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //13:28ت م0058