حائل 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ويشعل النار فيها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن بالعقد الثالث من العمر)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //13:59ت م0064