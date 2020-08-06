الجزائر 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإرسال أربع طائرات عسكرية وباخرة محملة بمساعدات طبية وغذائية ومواد صيدلانية ومواد البناء، إضافة إلى طواقم طبية متخصصة وفرقة انقاذ تابعة للدفاع المدني، من أجل دعم جهود السلطات اللبنانية في إسعاف المصابين، إثر انفجار في مرفأ بيروت.وأشارت إلى تأكيد وزارة الخارجية الجزائرية أمس، إصابة اثنين من الرعايا الجزائريين بجروح في انفجار بيروت، إضافة إلى تضرر مبنى تابع للسفارة الجزائرية.وأخبرت صحف الخميس عن انسحاب كل من الوفد المصري والوفد السوداني من مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، من أجل إجراء مشاورات داخلية حول مقترح من الوفد الأثيوبي يخالف ما تم الاتفاق عليه الاثنين الماضي حول الجانب التقني المتعلق بملء السد وتشغيله.ونقلت صحف الجزائر مطالبة منظمة الصحة العالمية، روسيا على اتباع الارشادات المعمول بها لإنتاج لقاحات آمنة وفعالة بعد إعلان موسكو عن البد بسرعة في إنتاج اللقاح المضاد للفيروس بكميات هائلة في شهر سبتمبر المقبل.// انتهى //14:13ت م0069