بغداد 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسشكل العراق لجنة عليا عاجلة لجرد ومعالجة الحاويات التي تضم مواد عالية الخطورة في منافذه الحدودية, في اجراء احترازي للحيلولة دون وقوع حوادث مشابهة لما حدث في مرفأ بيروت امس الاول.ومنح قرار حكومي بهذا الشأن اللجنة العليا المكلفة بهذه المهمة فترة 72 ساعة لإنجاز مهمتها وتقديم تقريرها الى الجهات المختصة.وأفاد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الذي اعلن ذلك في بيان صحفي اليوم بان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على مقترح تقدمت به الهيئة يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة مدير المنفذ الحدودي وعضوية الدوائر العاملة فيه للتعامل مع المواد الكيمياوية مزدوجة الاستخدام، "نترات الامونيا" الموجودة في المنافذ الحدودية، ووضع خطط لإخلائها إلى أماكن نائية .وأكد أهمية هذا الإجراء الاحترازي لتفادي وقوع حوادث مماثلة لما حدث في مرفأ بيروت بلبنان امس الأول, وما خلفه من خسائر بشرية واضرار مادية.// انتهى //14:51ت م0074