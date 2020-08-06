بيروت 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واستفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم موقع الانفجار في مرفأ بيروت، يرافقه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون والوفد الفرنسي المرافق الذي ضم وزير الخارجية جان ايف لودريان، والمبعوث الفرنسي بيار دوكان والسفير الفرنسي برونو فوشيه.واستمع الرئيس ماكرون إلى شرح مفصل لما حصل من المسؤولين اللبنانيين المختصين إضافة إلى الفرقة الفرنسية المتخصصة بالتعرف على المخاطر التكنولوجية.// انتهى //14:57ت م0076