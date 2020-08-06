بيروت 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأعلن محافظ مدينة بيروت مروان عبود أن أكثر من 300 ألف شخص لبناني أصبحوا بلا مأوى في بيروت جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت منذ يومين.وأشار عبود في تصريح له اليوم إلى أن الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بمرفأ بيروت والمؤسسات الاقتصادية والمنازل والممتلكات وصلت إلى حدود 5 مليارات دولار أمريكي.وواصلت فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية بالتنسيق مع الجيش اللبناني البحث عن مفقودين ونقل المصابين جراء الانفجار من المنازل المتضررة وتأمين وحدات الدم إلى المستشفيات لتأمين احتياجاتها.// انتهى //14:58ت م0077