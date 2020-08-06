بروكسل 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء لبنان حسان دياب.وأعربت المسؤول الأوروبية عن تعازي الاتحاد الأوروبي ودعمه لشعب لبنان في مواجهة الكارثة المدمرة التي ضربت مدينة بيروت .وناقشت مع رئيس الوزراء اللبناني المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي ، والتي تشمل على وجه الخصوص نشر أكثر من 100 من رجال الإطفاء للبحث والتدريب والإنقاذ ، مع المركبات والكلاب والمعدات الطبية الطارئة ، بما في ذلك من خلال الهلال الأحمر اللبناني .وعرض إرسال فرقا إضافية ، لا سيما للكشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ؛ومنها سفينة حربية ذات قدرة هليكوبتر للإجلاء الطبي، ومعدات طبية ووقائية ، تفعيل نظام خرائط القمر الصناعي كوبرنيكوس للمساعدة في تقييم مدى الضرر، بالإضافة إلى هذه الجهود تحشد المفوضية أكثر من 33 مليون يورو لاحتياجات الطوارئ الأولى والدعم الطبي والمعدات وحماية البنية التحتية الحيوية، مؤكدة انها ستزيد من الدعم اعتمادًا على التقييم الجاري للاحتياجات الإنسانية.كما ناقشت فون دير لين مع المسؤول اللبناني الدعم الطويل الأمد الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي لمساعدة عملية إعادة الإعمار في البلاد.// انتهى //15:03ت م0078