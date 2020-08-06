المنامة في 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,288.83 بانخفاض قدره 3.61 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 604.50 بارتفاع قدره 4.68 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين و127 ألفاً و775 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 724 ألفاً و408 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 78 صفقة.// انتهى //15:28ت م0081