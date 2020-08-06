الدمام 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واساستقبل مسلخ محافظة رأس تنورة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 1849 أضحية.وأوضح رئيس البلدية المهندس صالح القرني، أن البلدية وضعت خطة شاملة أسهمت في انسيابية سير العمل، وتهيئة المسلخ بتعزيز وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المضحين، مشيراً إلى أن البلدية طبقت برنامج الحجوزات الإلكترونية، عبر بوابة أمانة الشرقية، الأمر الذي أسهم في نجاح خطة البلدية وبرنامجها.// انتهى //15:34ت م0083