الدمام 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسقامت بلدية محافظة القطيف ممثلة في إدارتي النظافة والحدائق بتركيب ٣٥ كرسي للجلوس في مختلف الواجهات البحرية بالمحافظة، في القطيف وسيهات وتاروت.من جهة أخرى وفرت البلدية لعمال النظافة مظلات خاصة خفيفة الوزن بيضاء تعكس أشعة الشمس تربط على الرأس لحمايتهم من أشعة الشمس خلال ساعات عملهم الصباحية وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق مبادئ السلامة والصحة المهنية.وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، حرص البلدية على التعامل بشكل إنساني مع عمال عقود ومشروعات النظافة واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة العمال وتجنيبهم العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف.// انتهى //15:35ت م0085