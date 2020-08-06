القاهرة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة مباحثات اليوم، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس الذي يزور القاهرة حالياً.وناقش الجانبان خلال المباحثات سبل تعزيز العلاقات المصرية - اليونانية، والأوضاع في شرق المتوسط، والتطورات الآنية على الساحتين الإقليمية والدولية.ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام المباحثات.// انتهى //15:55ت م0088