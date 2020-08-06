سياسي / وزير الخارجية المصري يعقد جلسة مباحثات مع نظيره اليوناني
الخميس 1441/12/16 هـ الموافق 2020/08/06 م واس
القاهرة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس
عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة مباحثات اليوم، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس الذي يزور القاهرة حالياً.
وناقش الجانبان خلال المباحثات سبل تعزيز العلاقات المصرية - اليونانية، والأوضاع في شرق المتوسط، والتطورات الآنية على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام المباحثات.
// انتهى //
15:55ت م
0088