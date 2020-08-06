الرياض 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بدولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك.وتم خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:19ت م0091