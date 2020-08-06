اجتماعي / جمعية"كفى" بمنطقة مكة المكرمة تقدم خدمات العلاج لأكثر من ٢٠٠٠ شخص مدخن
الخميس 1441/12/16 هـ الموافق 2020/08/06 م واس
جدة 15 ذو الحجة 1441 هـ موافق 05 اغسطس 2020 م واس
تمكنت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة من تقديم خدماتها لأكثر من ٢٠٠٠ شخص مدخن من مختلف الأعمار منذ مطلع العام الحالي ٢٠٢٠ .
وأوضح المدير العام للجمعية إبراهيم بن أحمد الحمدان أن حملات الجمعية عن بعد عبر صفحاتها بوسائل "السوشيال ميديا" قادت أكثر من ٢٠٠٠ شخص للإقلاع عن التدخين وطلب الاستشارة والعلاج .
وأشار الحمدان إلى إنه خلال فترة الحظر قامت عيادات كفى المتنقلة بتوصيل العلاج إلى منازل الراغبين في الإقلاع عن هذه السموم .
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