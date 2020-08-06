جدة 15 ذو الحجة 1441 هـ موافق 05 اغسطس 2020 م واستمكنت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة من تقديم خدماتها لأكثر من ٢٠٠٠ شخص مدخن من مختلف الأعمار منذ مطلع العام الحالي ٢٠٢٠ .وأوضح المدير العام للجمعية إبراهيم بن أحمد الحمدان أن حملات الجمعية عن بعد عبر صفحاتها بوسائل "السوشيال ميديا" قادت أكثر من ٢٠٠٠ شخص للإقلاع عن التدخين وطلب الاستشارة والعلاج .وأشار الحمدان إلى إنه خلال فترة الحظر قامت عيادات كفى المتنقلة بتوصيل العلاج إلى منازل الراغبين في الإقلاع عن هذه السموم .// انتهى //16:45ت م0094