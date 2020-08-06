الشقيق 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسكثفت بلدية مركز الشقيق التابعة لمحافظة الدرب ممثلة بإدارة الكوارث والأزمات أعمالها الميدانية في قرى المركز لإزالة مخلفات الأمطار التي يشهدها المركز وعموم منطقة جازان .وأوضح رئيس البلدية المكلف هادي علي عتودي، أن البلدية تعمل بكامل طاقتها لنزح المياه المتجمعة وردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف القنوات والعبارات بمركز الشقيق، إلى جانب مباشرتها لعدد من البلاغات المواطنين.وأهابت البلدية بالجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الخط الساخن 940..// انتهى //17:11ت م0095