بغداد 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأعلنت العراق اليوم تسجيل 3047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 140603 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5161 , فيما سجل 2583 حالة شفاء جديدة, ليرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 101025 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 34417 , منهم 517 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:18ت م0097