القاهرة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لليوم الثالث على التوالي عند إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات، وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر3 مليارات جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 597 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة"/إيجي إكس 30" بنسبة 06ر1 % ليبلغ مستوى 29ر10817 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 57ر0 % ليبلغ مستوى 05ر1588 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 63ر0 % ليبلغ مستوى 78ر2436 نقطة.// انتهى //17:20ت م0100