عام / ضبط مركبات تخزن المواد الغذائية بطرق غير نظامية في مدينة السيح
الخميس 1441/12/16 هـ الموافق 2020/08/06 م واس
السيح 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس
ضبطت لجنة رفع هياكل السيارات والمعدات التالفة ببلدية الخرج اليوم ، 5 مركبات في أحد أحياء مدينة السيح ، يتم إستخدامها كمستودع لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للأنظمة والإشتراطات البلدية.
وأوضحت البلدية في بيانها أنه تم التحفظ على المركبات ومصادرة جميع المواد الغذائية وإتلافها ، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.
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17:31ت م
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