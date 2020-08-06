الرياض 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، عن وجود انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفاً أن تطبيق أفراد المجتمع للإجراءات الاحترازية أسهم بفضل الله في انخفاض عدد الحالات، مبيناً أنه تم تسجيل 1402 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (284226) حالة، من بينها (34082) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1992) حالة حرجة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، حيث أشار الدكتور العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (247089) حالة بإضافة (1775) حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الوفيات (3055) حالة، بإضافة (35) حالة وفاة جديدة " رحمهم الله جميعاً "، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (3635705) فحوص مخبرية دقيقة.وأكد الدكتور العبدالعالي بأن العالم يقترب من تسجيل 19 مليون حالة مؤكدة بالفيروس وهو ما يدل على أن الفيروس لايزال نشطاً والانتشار يتسارع في عدد من الدول ويسجل تسارعاً في الفترة الأخيرة، فقبل أسبوعين تقريباً كنا نرصد تسجيل مليون حالة في مدة زمنية ما بين 5 إلى 6 أيام، وحالياً يتم تسجيل مليون حالة خلال 3 إلى 4 أيام وهو ما يدل على السرعة في الانتشار في بعض الدول.وأضاف المتحدث الرسمي أنه في المملكة فقد تم رصد مستويات عالية قبل شهر تقريباً ومن تلك المستويات رصدنا استقراراً ومن ثم بداية نزول في تسجيل حالات أقل في المنحنى بحمد الله وهذه المستويات كانت في حدود الـ 5000 حالة، التي ترصد في اليوم والآن نحن في مستوى الرصد اليومي في حدود الـ 1500 حالة وهذا الأمر مبشر.وأبان مساعد وزير الصحة بأنه لم يثبت عالمياً عودة الإصابة لمن تعافوا من الفيروس مجدداً ومع هذا لاتزال الدراسة قائمة حول ذلك.وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.// انتهى //17:37ت م0104