إسلام آباد 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأعلنت باكستان اليوم تسجيل 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و21 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 278396 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6035 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 256058 حالة، بينما توجد 809 حالات في وضع حرج.// انتهى //19:15ت م0120