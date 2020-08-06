طرابلس 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واساجتمع القائد العام للجيش الوطني الليبي ، المشير خليفة حفتر، مع ضباط غرف العمليات وعدد من القيادات وأمراء المناطق العسكرية في مدينة بنغازي.وتناول الاجتماع آخر التطورات العسكرية، للوقوف على جاهزية كل وحدات قوات القيادة العامة، حسب بيان شعبة الإعلام الحربي عبر موقع التواصل «تويتر» اليوم.وفي الأول من أغسطس الجاري، أجرى حفتر، زيارة إلى «كتيبة طارق بن زياد المقاتلة» ضمن زياراته كل وحدات القوات المسلحة للوقوف على جاهزيتها، حسب بيان للقيادة العامة.وأضافت أن القائد العام «حيا أبناءه من ضباط وضباط صف جنود الكتيبة على روحهم المعنوية العالية، واستعدادهم وجاهزيتهم التامة لتنفيذ أية أوامر تصدر إليهم لتحرير الأرض والعرض».// انتهى //19:18ت م0121