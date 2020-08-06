الخرطوم 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأعلنت الأمم المتحدة، تضرر 50 ألف شخص على الأقل، جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا الأسبوع في أجزاء كبيرة من السودان.وقال مكتب المنظمة لتنسيق الشؤون الإنسانية –أوتشا- إن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة على السودان، سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وأضرارًا طالت المنازل والبنىالتحتية في 14 من 18 ولاية في البلاد.ونقلت الأمم المتحدة عن مفوضية العون الإنساني السودانية، أن “50 ألف شخص تضرروا من تداعيات الفيضانات وفق تعداد أولى، لكن الرقم مرجح للارتفاع.// انتهى //19:27ت م0122