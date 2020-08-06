عمّان 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسوقعت الحكومة الأردنية اليوم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، لتمويل ودعم برامج الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص الأردني.وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي وعن الصندوق رئيس مجلس الإدارة ومديره العام عبد اللطيف الحمد.وتأتي الاتفاقية بحسب بيان صحفي، في إطار سعي الحكومة الأردنية لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل ودعم المبادرات الريادية، من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة بشروط ميسرة جداً.// انتهى //19:30ت م0124