واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.واستعرض الجانبان خلال الاتصال، الشراكة بين الولايات المتحدة وماليزيا، مؤكدين التزام البلدين المشترك بالقانون الدولي والنظام البحري القائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي.كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصحي في أعقاب جائحة كوفيد-19، والوسائل المتاحة لمعالجة الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة.// انتهى //19:32ت م0126