الرباط 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسقررت المغرب إرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة إلى الجمهورية اللبنانية، على إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مخلفًا العديد من القتلى والجرحى وخسائر مادية جسيمة.ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإقامة مستشفى عسكري ميداني ببيروت بشكل عاجل، بهدف تقديم العلاجات الطبية للمواطنين المصابين في هذا الحادث، حيث يتكون طاقم هذا المستشفى من 100 إطار طبي، من ضمنهم 14 طبيبا في تخصصات مختلفة، وممرضون متخصصون وعناصر للدعم، و جناح للعمليات الجراحية، ووحدات للاستشفاء، والفحص بالأشعة، والتعقيم، ومختبر وصيدلية.كما تشمل هذه المساعدات الإنسانية كميات من الأدوية للإسعافات الأولية ومواد غذائية، وخيام وأغطية لإيواء ضحايا الانفجار، إضافة إلى أدوات طبية للوقاية من فيروس كورونا.وكان الملك محمد السادس قد بعث أول أمس الثلاثاء ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب المغربي، عن صادق مشاعر التعاطف والتضامن مع لبنان في هذا الظرف العصيب.// انتهى //19:35ت م0128