عمّان 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها، إضافة إلى التطورات الإقليمية.وشدد الجانبان على أهمية التضامن الذي يبديه المجتمع الدولي مع لبنان لمساعدته على التعامل مع تداعيات الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت أول أمس.واستعرضا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأكدا أهمية استمرار العمل على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وعلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والجهود المستهدفة حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.// انتهى //19:38ت م0130