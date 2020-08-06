بيروت 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 251 ضمن المُقيمين، و 4 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5672 إصابة.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 8073 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1974، سجل عدد الوفيات جرّاء الفيروس 70 إذ تمّ تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات ال٢٤ المنصرمة.// انتهى //19:41ت م0131