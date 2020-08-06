القاهرة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي مايك بومبيو.وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وآخر المستجدات المتعلقة بملف سد النهضة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا الرؤى فيما يخص الحلول المقترحة للأزمات التي تواجه المنطقة.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في تصريح اليوم، أن شكرى عرض خلال الاتصال موقف مصر الثابت تجاه القضية الليبية والجهود المبذولة لدعم مسار التسوية السلمية من خلال إعلان القاهرة المندرج ضمن إطار مخرجات مسار برلين، والمشاورات التي أجراها مع القادة الفلسطينيين خلال زيارته مؤخراً لرام الله.// انتهى //19:52ت م0132