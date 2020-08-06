الرياض 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسعقدت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة اليد اجتماعاً لها "عن بعد" برئاسة عبدالحميد الدحيلان وبمشاركة الأعضاء عايض القرني ومحمد فرج و سليمان العبد اللطيف ومقرّر اللجنة مبارك الدوسري .وشهد الاجتماع مداخلة من رئيس الاتحاد خالد الرشيد، حيث تمت نُوقِشَت الإجراءات والاحترازات التي ستُطبّق مع بداية استئناف المسابقات خاصة من الحكام ومناقشة بعض الخطابات الواردة للجنة وعمل تكاليف الحكام والاستعداد لبطولة الدرجة الثانية المؤهلة لدوري أندية الدرجة الأولى التي ستقام في الرياض في الأول من سبتمبر المقبل بمشاركة 8 أندية.// انتهى //21:11ت م0143