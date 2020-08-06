واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالاً هاتفياً اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الفيتنامي فام بنه مينه.وبحث الجانبان خلال الاتصال، سبل تعزيز الشراكة بين البلدين حيث أكد بومبيو دعم الولايات المتحدة للدول الساحلية في جنوب شرق آسيا، للحفاظ على حقوقها السيادية ومصالحها القانونية.كما قدّم شكره لفيتنام على جهودها المشتركة في دعم الاستجابة لوباء كوفيد-19.// انتهى //21:14ت م0145