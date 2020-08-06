سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالاً بنائب رئيس الوزراء الفيتنامي
الخميس 1441/12/16 هـ الموافق 2020/08/06 م واس
واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واس
أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالاً هاتفياً اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الفيتنامي فام بنه مينه.
وبحث الجانبان خلال الاتصال، سبل تعزيز الشراكة بين البلدين حيث أكد بومبيو دعم الولايات المتحدة للدول الساحلية في جنوب شرق آسيا، للحفاظ على حقوقها السيادية ومصالحها القانونية.
كما قدّم شكره لفيتنام على جهودها المشتركة في دعم الاستجابة لوباء كوفيد-19.
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21:14ت م
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