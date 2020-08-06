الجزائر 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسسجلت الجزائر 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي 33626 حالةً.وأشارت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم إلى إحصاء 12 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 1273 حالة وفاة، بالإضافة إلى مغادرة 436 شخصاً المستشفيات بعد تعافيهم من الجائحة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 23238 حالةً.// انتهى //21:18ت م0146