عام / الجزائر تسجل 571 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد
الخميس 1441/12/16 هـ الموافق 2020/08/06 م واس
الجزائر 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واس
سجلت الجزائر 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي 33626 حالةً.
وأشارت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم إلى إحصاء 12 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 1273 حالة وفاة، بالإضافة إلى مغادرة 436 شخصاً المستشفيات بعد تعافيهم من الجائحة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 23238 حالةً.
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21:18ت م
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