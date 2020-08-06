الرياض 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واساستقبلت دور عرض "موفي سينما" في المملكة مشجعي النصر والهلال الذين شاهدوا عبر شاشاتها ديربي الرياض ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي انتهى بفوز الهلال 4-1.وتأتي هذه الخطوة بعد أن منحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، باعتبارها المالك للحقوق التجاريّة والتسويقيّة المتعلّقة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "موفي سينما" الحق الحصري لعرض أبرز مباريات الجولات الثمانية المتبقية من الموسم الرياضي 2019/2020 في 41 دار سينما وعبر أكثر من 5000 شاشة عرض بمختلف الفئات حيث تم طرح تذاكر الديربي عبر الموقع الالكتروني للسينما www.muvicinemas.com والتطبيق الرقمي إذ نفذت التذاكر بالكامل بعد ساعة من طرحها، كما تم تخصيص صالة منفردة لمشجعّي كل فريق تتضمن مقاعد جلدية مريحة وشاشات عرض عملاقة وعالية الدقّة وخدمات ضيافة مميزة. حيث تضمن النقل المباشر لقطات خاصة عبر طائرات الدرون التي حلّقت فوق أرضية الملعب لتوفّر للمشاهدين زوايا نقل فريدة ومختلفة لمنح المشاهدين تجربة أكثر متعة مزيجة بالحماس.وتؤكّد هذه الشراكة حرص رابطة الدوري السعودي للمحترفين على تقديم الفرص المبتكرة للقطاع الخاص للاشتراك أكثر في التسويق للدوري الأقوى في المنطقة، وهو ما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة وجهود وزارة الرياضة المتعلّقة بإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في نمو الرياضة بشكل عام في المملكة والذي ينعكس على دور الرياضة في نمو الاقتصاد السعودي.وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع حملة #دورينا_رجع التي أطلقتها الرابطة مؤخرًا للاحتفال بعودة الدوري والتفاعل مع الجماهير مع المباريات عبر صفحات الرابطة على تويتر (@SPL) وانستجرام (@SaudiProLeague) وفيسبوك (@SaudiProLeague.SPL) تحت وسم #دورينا_رجع.// انتهى //21:19ت م0147