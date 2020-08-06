الرياض 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسشارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم، في الاجتماع الذي نظّمه الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الوطنية لمنطقة غرب آسيا وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.وجرى خلال الاجتماع استعراض خطط التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لكل اتحاد ومناقشة التطورات الأخيرة للعبة.وأكد المسحل أن الاجتماع جسّد حرص الاتحاد الدولي على متابعة النشاطات الكروية في العالم بشكل مباشر والعمل على مساندة الجهود لعودة الحياة للملاعب الكروية في ظل أزمة فيروس كورونا.// انتهى //21:20ت م0148