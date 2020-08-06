رام الله 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسسجّلت دولة فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 453 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 289 حالة تعافٍ.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن الإصابات الجديدة سجّلت في محافظات الخليل 183، ونابلس 22، وأريحا والأغوار 6، وبيت لحم 25، وقلقيلية 10، وجنين 4، ورام الله والبيرة 46، وطولكرم 5، ومحافظة القدس 152، بينها 120 داخل مدينة القدس.// انتهى //21:30ت م0150