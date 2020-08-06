القدس المحتلة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واساقتحم المئات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أنّ 130 مستوطناً بينهم طلبة معاهد يهودية و 12 عنصراً من مخابرات الاحتلال، نفّذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.// انتهى //21:53ت م0157