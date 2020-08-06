جدة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسكثّفت بلدية مركز القوز التابعة لمحافظة القنفذة أعمالها الميدانية في قرى المركز لإزالة مخلفات الأمطار التي يشهدها المركز وعموم محافظة القنفذة.وبيّنت البلدية أنها تعمل بكامل طاقتها لنزح المياه المتجمعة وردم المستنقعات وتمهيد الطرق المغلقة وتنظيف قنوات وعبّارات تصريف مياه الأمطار, إلى جانب مباشرتها عددًا من البلاغات.وأشارات إلى أن قسم الكهرباء بإدارة التشغيل والصيانة ببلدية القوز قام بصيانة دورية لأعمدة الإنارة بالمركز ضمن الصيانة الدورية خاصّة بعد هطول الأمطار الغزيرة في الأيام الماضية.وأهابت بلدية القوز بالجميع عند وجود ملحوظات أو شكاوى التواصل عبر الخط الساخن 940.// انتهى //22:19ت م0159