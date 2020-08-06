عام / فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة تخمد حريقاً اندلع في عدد من البركسات بحي السليمانية
الخميس 1441/12/16 هـ الموافق 2020/08/06 م واس
جدة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بأن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت عند الساعة (19:27) من مساء اليوم الخميس الموافق ١٦/ ١٢/ ١٤٤١ هـ بلاغاً عن حريق في عدد من البركسات، مساحتها (١٢٠٠) متر مربع بحي السليمانية في منطقة مجاورة لمحطة قطار الحرمين، وقد تم بتوفيق الله السيطرة على الحريق وإخماده ، ولم ينتج عنه أي إصابات ولله الحمد.
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