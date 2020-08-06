جدة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأوضح المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بأن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت عند الساعة (19:27) من مساء اليوم الخميس الموافق ١٦/ ١٢/ ١٤٤١ هـ بلاغاً عن حريق في عدد من البركسات، مساحتها (١٢٠٠) متر مربع بحي السليمانية في منطقة مجاورة لمحطة قطار الحرمين، وقد تم بتوفيق الله السيطرة على الحريق وإخماده ، ولم ينتج عنه أي إصابات ولله الحمد.// انتهى //22:59ت م0160