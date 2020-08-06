الرياض 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم، تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الدمام الذي يستمر حتى 6 من سبتمبر المقبل استعدادًا لكأس آسيا لكرة قدم الصالات المؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".وشهدت تدريبات اليوم متابعة الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم الذي التقى بأعضاء البعثة عقب الحصة التدريبية, حيث حثهم خلال اللقاء على مضاعفة الجهد والعطاء وتحقيق الاستفادة القصوى من المعسكر.وأدى اللاعبون تدريباتهم على صالة وزارة الرياضة بالدمام تحت قيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي عمد على تقسيم التدريبات إلى فترتين صباحية ومسائية بهدف رفع المعدل اللياقي.واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل الصالة بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب معاذ العسيري الذي فضل الجهاز الطبي إراحته لشعوره بآلام في ركبة قدمه اليسرى.// انتهى //23:06ت م0161