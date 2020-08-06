طريف 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واساستفاد أكثر من 1100 مراجع من خدمات عيادات "تطمن" في مستشفى طريف العام، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى اليوم.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //23:10ت م0163