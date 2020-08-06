واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الجاري بشأن القضايا ذات الاهتمام الدولي، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة وباء كوفيد-19، ودعم عملية السلام في أفغانستان، والتصدي للأعمال المزعزعة للاستقرار بالمنطقة.وأكد الجانبان مجدداً على قوة العلاقات بين الولايات المتحدة والهند من أجل تعزيز السلام والازدهار والأمن بمنطقة المحيط الهادئ الهندي وحول العالم.واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بشأن مجموعة كاملة من القضايا الإقليمية والدولية، متطلعين إلى المشاورات الرباعية والحوار الوزاري بين الولايات المتحدة والهند 2 + 2 في وقت لاحق من هذا العام.// انتهى //23:21ت م0167