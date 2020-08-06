جدة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسرأس محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع اليوم، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة، بحضور رؤساء المراكز التابعة ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة بورقة العمل، واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها، وبحث الاستعدادات من قبل الجهات المعنية كافة في المحافظة والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.وتضمن الاجتماع تنسيق الجهود بين جميع الجهات الحكومية بالمحافظة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر – لا سمح الله -، ورفع جاهزية الاستعداد والتنسيق حيال الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة والمراكز التابعة لها.// انتهى //23:33ت م0168