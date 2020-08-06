واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسأجرى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكينزي اتصالاً هاتفياً، بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أعرب فيه عن تعازيه للخسائر البشرية والدمار نتيجة الانفجار في منشأة مرفأ بيروت.وأكد الجنرال ماكينزي، أن الولايات المتحدة، أرسلت ثلاث طائرات من (C-17) محملة بشحنات من إمدادات الإغاثة الأمريكية التي تشمل الطعام والمياه واللوازم الطبية.كما أعرب عن استعداد الولايات المتحدة لمواصلة العمل مع القوات المسلحة اللبنانية في تقديم العون والمساعدة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني خلال هذه المأساة الرهيبة، ورغبته في مواصلة الشراكة مع القوات المسلحة اللبنانية، والسفارة الأمريكية في بيروت، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوحيد الجهود لمساعدة لبنان.// انتهى //23:35ت م0169