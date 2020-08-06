واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين.وناقش الوزيران خلال الاتصال التغيير الأخير في سياسة الولايات المتحدة بشأن المطالبات البحرية في بحر الصين الجنوبي، وجهود الولايات المتحدة تجاه الدول الساحلية في جنوب شرق آسيا، لدعمها في المطالبة بالحقوق والمصالح السيادية المتوافقة مع القانون الدولي.كما استعرضا الفرص المتاحة لمزيد من التعاون البحري الأمريكي الفلبيني، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية القوية والعلاقات بين الشعبين الأمريكي والفلبيني.// انتهى //23:36ت م0170