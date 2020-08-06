واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 53,685 إصابة مؤكدة و 1,320 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليزك، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,802,491 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 157,631 وفاة.// انتهى //23:36ت م0171